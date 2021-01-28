أول قرار من باتشيكو عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة برباعية





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض التدريبات الجماعية للفريق غدا الجمعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز بالجولة الحادية عشرة.





ورفض المدرب البرتغالي منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة حيث يستأنف الفريق تدريباته استعدادا مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.





وفاز الزمالك على مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة العاشرة للدوري والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، ووصل الفريق بهذا الفوز للنقطة 23 من 7 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة.



