مصرع سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بشبرا الخيمة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
لقي سائق توك توك، مصرعه على أيدي سائق أخر، بسب أولوية السير بالشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، فضرب المتهم المجني عليه بمفك فأرادة قتيلًا، جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد أحمد الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة المدعو "أحمد.م" 22 عامًا، إثر مشاجرة بشارع 135 دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو "ع.م"، 18 عامًا، سائق توك توك.

جرى ضبط المتهم، واعترف بترتكاب الواقعة إثر مشاجرة بينهما على أولوية السير بالشارع، فضربه بمفك في منطقة البطن فسقط ميتا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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