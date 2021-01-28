تعليم حائل يختتم برنامج تأهيل مكاتب التعليم التابعة له للحصول على الأيزو

‏اختتمت إدارة التعليم بمنطقة حائل اليوم المرحلة الأولى من برنامج تأهيل مكاتب التعليم التابعة لها لتطبيق المواصفات الدولية للحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وتطرق البرنامج الذي استمر لخمسة أيام عن بعد، إلى نظام إدارة المؤسسات التعليمية وعملياته ليتطابق مع متطلبات المواصفة العالمية، والإجراءات التي تضمن جودتها، والتأكد من وصول هذه المؤسسات لأداء عالي المستوى، وأهم الإجراءات لمتابعة وتقويم وتطوير أداء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، مع استعراض نماذج خاصة بها، قبل أن يعمد القائمين على البرنامج إلى إرسال جميع عمليات الايزو مع النماذج الخاصة بها إلى المكاتب الداخلية وإلى رئيسات الشئون التعليمية بالمكاتب الخارجية.