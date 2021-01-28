موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني









يواجه نادي برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



