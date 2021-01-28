جبران باسيل: على الحكومة اللبنانية العمل علي كشف الفجوة المالية في مصرف لبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق، على الحكومة اللبنانية أن تتحرّك دبلوماسيًا وأن تكلّف مكتب محاماة يقوم بالبحث داخليًا وخارجيًا عن هذه الأموال المنهوبة، كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وهو يشكّل مرتكزًا للمبادرة الفرنسية ويفرض على الرافضين الاقلاع عن محاولات تعطيله.
وتابع "باسيل"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا:" ننتظر من مجلس النواب إقرار القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة، والتي من بينها ضبط التحويلات إلي الخارج، وإستعادة الأموال المحولة استنسابيا الي الخارج، كما أنه لابد من الكشف الألزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة.

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