رئيس هيئة قناة السويس يكشف مراحل بناء أسطول الصيد المصري (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:39 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هدى عبدالرازق
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على تواصل دائم معه للاطمئنان على أحوال قناة السويس على مدار الساعة نظرا لأهميتها.

وأضاف "ربيع"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد ولكن بناء على توجيهات الرئيس السيسي أمر بعمل 100 سفينة صيد للشباب لتدعيم أسطول الصيد.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات منها محطة تحلية مياه وماكينة إنتاج ثلج وجهاز التراسونيك لإكتشاف أماكن السمك بما يوازي السفن العالمية حتى تعمل السفينة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن تكلفة السفينة حوالي 18 مليون جنيه وتكلفة الأسطول مليار و800 مليون وهو رقم لا يوازي أهمية تواجد الأسطول، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت وتم بناء 34 سفينة وجار العمل في المرحلة الثانية.

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