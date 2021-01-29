رئيس هيئة قناة السويس يكشف مراحل بناء أسطول الصيد المصري (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على تواصل دائم معه للاطمئنان على أحوال قناة السويس على مدار الساعة نظرا لأهميتها.





وأضاف "ربيع"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد ولكن بناء على توجيهات الرئيس السيسي أمر بعمل 100 سفينة صيد للشباب لتدعيم أسطول الصيد.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الصيد تحمل أجهزة ومعدات منها محطة تحلية مياه وماكينة إنتاج ثلج وجهاز التراسونيك لإكتشاف أماكن السمك بما يوازي السفن العالمية حتى تعمل السفينة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



