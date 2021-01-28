مصر تبدي استعدادها لتنظيم التصفيات الإفريقية للجمباز الفني في حالة اعتذار جنوب إفريقيا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:51 م
الجمباز الفني
الجمباز الفني
الفجر الرياضي

عقد الاتحاد الإفريقي للجمباز برئاسة الجزائري على زعتر الإجتماع الرئاسي للاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة  إقامة التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها فى جنوب إفريقيا مايو المقبل من عدمه ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها خلال الفترة من 23 وحتى 9 أغسطس المقبلين، فى ظل الغاء الاتحادات القارية المنافسات هذا العام  بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019

شارك فى الأجتماع على زعتر رئيس ‏الاتحاد الأفريقي للجمباز وإيهاب أمين نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وكمال كويميه سكرتير عام للاتحاد الأفريقي  والمنسق الفني للاتحاد الأفريقي ورئيسة اللجنة الفنية للجمباز الفني أنسات  بادى شادوى،  ورئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال  تامر عبد الله،  ورئيسة الاتحاد الجنوب أفريقي  آنا فيرماك

وتواجهه مصر أزمة كبيرة فى حال عدم إقامة التصفيات المــقــرر  لها مايو المقبل فى جنوب إفريقيا حيث ستفقد مكانين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو للجمباز الفني رجال وأنسات خاصة أن منتخب مصر يواصل تدريباته للجمباز الفني رجال وأنسات استعدادا للمشاركة فى التصفيات، أبرزهم عمر العربى ومحمد منتصر وزياد خاطر فى الرجال، وفرح أحمد وجنا هانى وزينه محمد أنسات 

ومن جانبه رفض إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز  فكرة إلغاء إقامة التصفيات الإفريقية للجمباز الفني المقرر لها مايو المقبل فى جنوب افريقيا

واقترح  نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري فى الإجتماع بإقامة البطولة فى مصر حال إعتذار جنوب إفريقيا وتعذر إقامة التصفيات بها بسبب جائحةكورونا

وأجري أمين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب إفريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها، بعد أن لقي اقتراح مصر موافقة الحضور فى الإجتماع لثقة الجميع فى قدرة مصر على التنظيم،  مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.

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