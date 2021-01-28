سمسطا الطموح يسعى لإخماد ' الدخان '

الخميس 28/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


يستضيف مركز شباب سمسطا نظيره الشرقية للدخان عصر الجمعه بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب نادى اهناسيا ببنى سويف بافتتاحية مباريات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويتواجه الفريقان على ملعب اهناسيا عقب قرار لجنة مسابقات القسم الثانى بنقل المباراة لتقام بملعب اهناسيا بدلا من ملعب مركز شباب سمسطا وتقديم إقامة المباراة 24 ساعة خاصة فى ظل إستضافة ملعب اهناسيا لمباريات الفريق بدورى القسم الثالث .

على حسن المدير الفنى لسمسطا جهز جميع خطوط الفريق للمواجهة الهامة أمام المتصدر وساد الارتياح صفوف الفريق عقب عودة الثنائى الزينى ومرزوق حسن من الأيقاف والإصابة .

سمسطا أثرت الضغوط المادية على الفريق خلال الفترة الماضية مما دفع لرحيل العديد من اللاعبين أبرزهم محمد كوليبالى ومحمد كارم وايمن سعد ومحمد سمير وأحمد سامبا .

ويعتمد على حسن المدير الفنى لسمسطا على خبرات محمود تريكه وراندى وأحمد رمضان بجانب وجود العناصر الشابة المتميزة مثل حسام حسن وبنوا وجزرا .

فيما يدخل الدخان بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة .

ويعتمد الدخان على لاعبيه المتميزين احمد تمساح ومحمد عماد والحسينى طه فى تنفيذ خططه الهجومية .

ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط فيما يحتل الشرقية للدخان المركز الاول برصيد 25 نقطة .

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