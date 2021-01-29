4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
تراجعت إصابات ووفيات فيروس كورونا، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما يجعل الآمال تحيط بالمواطنين من جديد، بقرب القضاء على الوباء اللعين، نتيجة الإجراءات الاحترازية المحكمة التي تتبعها الدولة المصرية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر.

1- الالتزام بالإجراءات الاحترازية
وترجع أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر، إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بشكل كبير، خوفًا من الغرامة المالية المفروضة على عدم ارتداء الكمامة على المخالفين.

2- سرعة التواصل مع الصحة
كما أن اتباع توجيهات وزارة الصحة بشكل جيد، ساهم في خفض الإصابات، حيث خصصت أرقام ساخنة لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن كورونا "105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

3- انتهاء ذروة الموجة الثانية
ونتيجة لذلك، أكد مسئولون بوزارة الصحة، انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، حيث انخفضت الإصابات منذ أسبوعين لأقل من 1000 إصابة.

4- تعليق الدراسة
وكذلك، قرار مجلس الوزراء، بوقف توجه التلاميذ والطلاب للمدارس وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته. 

وكشفت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن انكسار الموجة الثانية لإصابات كورونا، وتراجع الإصابات اليومية الجديدة بنسبة 50%، وبلوغ نسب الشفاء 78.1% بعد تسجيل 127963 حالة تعافى حتى اليوم.

وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 163761 حالة من ضمنهم 127963 حالة تم شفاؤها، و9115 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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