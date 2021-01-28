على غرار محمد رمضان.. أورتيجا بنفس الاستايل من تصوير إحدى مهرجاناته

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شارك مؤدي المهرجان أورتيجا، صورة من كواليس تصوير كليب مهرجان "استنبينا" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر أورتيجا في تصوير الكليب وفي هذه الصورة بشكل خاص على غرار أحد صورة مهرجان "تيك توك" لمحمد رمضان، مما آثار جدل الجمهور.



وكتب أورتيجا على الصورة تعليقا قائلا: "ايه دا ايه دا اصحابي فين، نزلت صوره فيها باكوين..غمضت عين فتحت عين، لقيتهم جمبي هنا اعدين".



وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا كليب أغنيته "مصباح علاء الدين" وتقول كلمات الأغنية:"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".

