فتحي وصلاح في التشكيل الأفضل بإفريقيا للعقد الماضي





اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أحمد فتحي نجم منتخب مصر ولاعب بيراميدز ومحمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول ضمن التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في العقد الماضي لأفضل لاعبين ظهروا في الفترة بين ٢٠١١ و ٢٠٢٠.





وشهدت القائمة تواجد كلا من رياضي محرز لاعب مانشستر سيتي ومهدي بن بعطيه مدافع الدحيل القطري .





وجاء التشكيل كالتالي :-





حراسة المرمى : فينست انياما "نيجيريا"

خط الدفاع : أحمد فتحي "مصر" إيريك بايلي "كوت ديفوار" كوليبالي "السنغال" مهدي بن عطيه "المغرب"

خط الوسط : رياض محرز "الجزائر" أندريا ايو " غانا" يايا توريه "كوت ديفوار"

خط الهجوم : محمد صلاح "مصر" أوباميانج "الجابون" ساديو ماني "السنغال".



