مستشار الرئيس: اللقاحات التي تسلمناها حصلت على موافقات السلطات الصحية في بلادها (فيديو)

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تسعى منذ فترة طويلة للحصول على اللقاحات المتاحة عالميًا.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "اللقاحات التي تسلمناها حصلت على موافقات من السلطات الصحية في بلادها، بالإضافة أن هيئة الدواء المصرية تجيز هذه اللقاحات".



وأوضح أنه من المعروف أنه لم يتم توافر اللقاحات مرة واحدة، وإنما تدريجيًا، ولذلك هناك أولويات للحصول على اللقاح، والأطباء والأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات على رأس هذه الفئات، ثم باقي الأطباء بباقي المستشفيات، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

