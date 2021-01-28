لبنان تسجل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

سجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا لبنان كورونا عدد الإصابات

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك العريض على مصر المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يرحب بالتعاون مع الإسماعيلي ودعم صفوفه

منذ أقل من ساعة

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تسجل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

09:33 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات