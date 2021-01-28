باسيل: لابد من كشف التحويلات المشبوهة للأموال وإعادتها للبنان

الخميس 28/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق، سبق أن طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج وإعادتها له فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها.

وتابع "باسيل"، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:" لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه

أخبار تهمك

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرحب بالتعاون مع الإسماعيلي ودعم صفوفه

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك العريض على مصر المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

لبنان يشتكي إسرائيل لدى مجلس الأمن رداً على خروقاتها

جبران باسيل يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية

لبنان: سياسة الاتحاد الأوروبي بتمويل بقاء النازحين لا تناسبنا

"الحريري": لن أترأس أي حكومة فيها جبران باسيل

جبران باسيل يهاجم "مافيا الموتورات" بلبنان

جبران باسيل: إنفجار مرفأ يذكرنا بإغتيال الحريري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

09:33 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات