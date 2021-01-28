إبراهيم عيسى: السلطان العثماني عبدالحميد الثاني هو من سمح بالمستوطنات اليهودية في فلسطين

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قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن الإخوان وتيار الإسلام السياسى، أفسدوا القضية الفلسطينية حيث ادعوا أن السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى، رفض دولة إسرائيل فأسقطوه، وفهذا كذب، فالحقيقة والموجودة فى كل الكتب التاريخية وعشرات المصادر، فعبد الحميد الثانى سمح بالمستوطنات وتحديدا 100، وجعل فلسطين إدارة مستقلة عن دمشق وسوريا، وأنشئ فى عهده مدن لليهود المهاجرين، وإنشاء مدينة تل أبيب.



وتابع "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، أن الحركة الإسلامية فى إسرائيل، انسحبت من القائمة المشتركة، ومن الأحزاب العربية الموجودة فى إسرائيل المحتلة، فقد تحالفوا مع نتنياهو، وصوتوا له، بعكس القائمة العربية فى إسرائيل، فإسرائيل ليس بها أسرار سياسية، وانتهى الأمر بتحالف بين الحركة الإسلامية ونتنياهو.



وأضاف، أن الحركة الإسلامية فى إسرائيل رفضت قانون "تعذيب المثليين واجبارهم على علاج للمثلية، فالعرب سيفقدوا مقاعدهم فى إسرائيل بسبب "المثلية".



وأردف،: "أردغان رغم "الجعجعة"، إلا أنه متحالف مع إسرائيل، وبينهما مناورات وتصنيع، وحماس نفسها تصفى القضية الفلسطينة بتمسكها بغزة، فهذا الموقف يقوى إسرائيل، فكل مواقف حماس تدعم إسرائيل وعنفها".



واستطرد،: "حتى فى المغرب رئيس الوزراء إخوانى، وقع إتفاقية تطبيع مع إسرائيل، فهؤلاء الفصيل خطر حقيقي".