وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .. لــ"لفجر": تطعيم 54 عضو من الأطقم الطبية بلقاح ضد كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
محمد طه
أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن عمليات تطعيم الاطقم الطبية بلقاح كورونا يسير بشكل طبيعى وذلك للأطباء بمستشفيات العزل بالمحافظة والاطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لــ" لفجر"، أن عدد الأطقم الطبية التي حصلت علي اللقاح من الأمس حتي الأن 54 عضو من الأطقم الطبية المختلفة من بينهم أطباء وتمريض وفنيين معمل وفنيين أشعة وعمالة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم إعطاء اللقاح لجميع الأطقم الطبية بمستشفي الحميات، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالبدأ بالأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر ثم بعد ذلك مستشفيات العزل الأخري مثل المستشفيات العامة.

وتابع:- علي أن أي من الأطقم الطبية سوء أطباء تمريض أو عمالة أو فنيين سيحصل علي اللقاح، مؤكدا أنه يتم قبل اللقاح قياس الضغط والسكر وبعض الاجراءات الطبية قبل حقن اللقاح.

كان شهد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أمس الأربعاء بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم تطعيم أول عنصر من الطاقم الطبي بمستشفى حميات الغردقة   وذلك في حضور اللواء محمد البندارى  السكرتير العام، والدكتور تامر مرعى  وكيل وزارة الصحة، ووالدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية بوزراة الصحة وعدد من المختصين من الطب الوقائي.



وأشار محافظ البحر الأحمر  إلى حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء، مؤكدا أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة وأن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

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