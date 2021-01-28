محمود حجازي يكشف لـ "الفجر الفني" سبب تعلمه للغة الفرنسية الفترة الحالية

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يشارك الفنان محمود حجازي، في بطولة فيلم " في عز الظهر" لـ "النجم مينا مسعود، والذي يعد أول اعماله الفنية في مصر، والمقرر بدا التصوير خلال الأيام المقبل.



وقال محمود حجازي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بإنه يجسد شخصية صديق البطل مينا مسعود ضمن احداث الفيلم، حيث أقدم شخصية مصري مغربي ويتحدث الفرنسية بطلاقة.



وأشار "حجازي" بأنه بدأ دراسة اللغة الفرنسية بإتقان لأن شخصيته تمر بتحولات كثيرة خلال أحداث الفيلم، وحتى يتمكن من أداء الدور بشكل جيد.



وبسؤاله عن التعامل بينه وبين الفنان مينا مسعود قال "حجازي": بأن مينا نجم عالمي ويجيد التعامل مع زملائه حتى لو كان يلتقي بهم لأول مرة، استطاع في لقائنا الأول أن يشعرنا بالقرب منه وأتصور أن هذا يعد الاحتراف الحقيقي.



في سياق متصل، يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.



