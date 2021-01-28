متحدث البترول: مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعليقه على تصريح وكالة "بلومبرج" الأمريكيةب إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي،:"إننا لا نتحدث عن الإنجازات، ولكن هم يرون إنجازات مصر بشكل جيد".

وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المهندس طارق الملا وزير البترول وزملاءه يبذلون جهد كبير من خلال استراتيجية موجودة ودعم مستمر من الرئيس السيسي لكل العاملين في قطاع البترول سواء في اكتشافات الجديدة أو تنفيذ المشروعات.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قالت إن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي إذا وصلت إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام، مضيفة أن البلاد تستعد لزيادة صادراتها من الغاز وأن تصبح موردًا رئيسيًا لقارة أوروبا، من خلال إعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.

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