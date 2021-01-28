محمد موسى: ذكرى عيد الشرطة ستظل راسخة في أذهان الأجيال

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أعرب الإعلامي محمد موسى، عن خالص تقديره لجهود وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، مؤكدا على دور رجال الأمن في الحفاظ على مؤسسات الدولة، فضلا عن تضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أجهزة وزارة الداخلية وإيمانًا منها بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى، مع كافة أطياف المجتمع المصرى لأنها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين ولا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.



وشهدت كافة مديريات الأمن، توزيع ضباط وضابطات الشرطة الورود والحلوى على المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات، احتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

