مساعد وزير الداخلية الأسبق: ذكرى عيد الشرطة قدوة ومثل أعلى للأجيال القادمة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:16 م
كـسـاب أحـمـد

قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الاحتفال بعيد الشرطة يعد قدوة للأجيال القادمة لمعرفة تاريخ أجدادهم الأبطال وما قدموه للوطن.

وتابع اللواء محمد نجم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، توزيع الورود والحلوى على المواطنين هدفه إيصال الرسالة الحقيقة للشرطة ونفي الشائعات التي تبث ضدهم، ولإزالة حدة التوتر بين رجال الأمن والشعب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزارة الداخلية تريد توطيد العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم.
https:www.youtube.comwatch?v=BjA2D8JQlbY

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