مساعد وزير الداخلية الأسبق: نعمل على توطيد العلاقات بين الشرطة والمواطن (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الاحتفال بعيد الشرطة هو فصل من فصول النضال المصري ضد الاستعمار، والذي يؤكد أننا لم ولن نخضع للابتزاز من القوى الخارجية أو الجماعات الإرهابية التي تريد النيل من مقدرات الشعب وثرواته.

وتابع اللواء محمد نجم، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "النقيب مصطفى رفعت قاد معركة 25 يناير عام 1952، بما يقرب من 700 جندي، في مواجهة 7 آلاف جندي من القوات الإنجليزية".

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، "الجندي المصري لا يستسلم ولدية العزيمة للدفاع عن وطنه حتى آخر قطرة من دمه"، لافتا أن توزيع الورود والحلوى على المواطنين تهدف إلى توطيد العلاقات بين الشرطة والمواطن.

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مكافحة الارهاب الشرطة الداخلية

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