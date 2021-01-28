تجديد حبس شاب متهم بقتل مهندسة على طريق سهل حشيش بالغردقة

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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس نجل رجال أعمال بالغردقة، وذلك بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في وفاة مهندسة، بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب يعمل سائق في إحدى شركات النقل، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال بالغردقة.



وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم تبين أن المتهم يدعي "ه. ك"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعي "ماري إسكندر"، واصابة سائق يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.