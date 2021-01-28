بيراميدز يرحب بالتعاون مع الإسماعيلي ودعم صفوفه

الخميس 28/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن هناك اتفاق تعاون ودعم تم خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدراويش وإدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف المصدر عن اتصالات وجلسات جمعت بين مسئولي النادي الإسماعيلي وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والمهندس أحمد عثمان، مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وتم خلالها التأكيد على الرغبة الأكيدة من مسئولي بيراميدز لدعم قلعة الدراويش بالشكل الذي يرغبه النادي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ومسئوليهما.

المصدر شدد على أنه من المنتظر أن يتم الكشف  عن شكل وإطار التعاون بين الإسماعيلي وبيراميدز، قريبا وبشكل رسمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ ساعة و 28 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك العريض على مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

بيراميدز يرحب بالتعاون مع الإسماعيلي ودعم صفوفه

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عرض خيالي من بيراميدز لـ"جوكر" الإسماعيلي

الإسماعيلي يقترب من ضم نجم "بيراميدز"

الإسماعيلي يرحب باستضافة مباريات المصري

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف محمد عواد من الزمالك

خاص| الأهلي يتفق على التعاقد مع موهبة الدراويش بالشتاء

الإسماعيلي يجدد طلبه في نجم سموحة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

09:33 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات