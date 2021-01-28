وفاة اللواء مجدي راشد مأمور بنها الأسبق متأثرا بكورونا

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أعلنت منذ قليل وفاة اللواء مجدي راشد، مأمور قسم بنها الأسبق بالمعاش، متأثرًا بكورونا، ومن المقرر أن يجرى تشيبع جثمانه غدا الجمعة، من ساحة مسجد الفرقان ببنها لمثواه الأخير، بمقابر العائلة.



يذكر أن الفقيد أصيب بكورونا، وجرى عزله بأحد مستشفيات القاهرة، وشقيقه اللواء عبدالرحمن راشد مساعد وزير الداخلية السابق، وسكرتير عام محافظ أسيوط سابقا، وأمين حزب الحرية بالقليوبية.



كانت مستشفيات القليوبية، قد شهدت اليوم الخميس، وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، داخل مستشفيات قها للحجر الصحي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها.