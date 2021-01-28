بتعليق ساخر.. أشرف عبد الباقي يستعيد ذكرياته في "آيس كريم في جليم"

الخميس 28/يناير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد الفنان أشرف عبد الباقي ذكرياته من فيلم "آيس كريم في جليم"، وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عبد الباقي" في الصورة من إحدى مشاهد "آيس كريم في جليم"، وكتب تعليقا ساخرا: "لما تحب تصيف رسمي في الشتاء".

ويشارك أشرف عبد الباقي في هذه الفترة في سلسلة أفلام عكشن، وهو بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، ونانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، وهو من اخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين.
بتعليق ساخر.. أشرف عبد الباقي يستعيد ذكرياته في "آيس كريم في جليم"
بتعليق ساخر.. أشرف عبد الباقي يستعيد ذكرياته في "آيس كريم في جليم"

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