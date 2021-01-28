التنمية المحلية: 50 مليون مستفيد من مشروع تطوير القرى المصرية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تطوير القرى المصرية، يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع قرى محافظات الجمهورية، والتي بدأت منذ شهر يناير 2019.

وتابع خالد قاسم خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم إنشاء 375 مجمعا ريفيا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى، مشيرا إلى أن القرى المصرية تمثل 58% من المجتمع السكاني المصري، بنحو 50 مليون مواطن.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، جاري تنفيذ المرحلة الثانية وتستغرق 3 أعوام لتحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 175 مركزًا وتضم 4209 قرى، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.

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