إغلاق طريق الفيوم كلياً وتحويلات مرورية لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاه التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية وبوابة خوفو بحدائق الأهرام وبوابه أحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم والذي يتم تنفيذها تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فانه سيتم البدء في رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بعدد 3 كباري مشاه بالمواقع المشار اليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصه بكل كوبري.



وأشارت الإدارة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين( كل اتجاه على حدا ) لمده ثلاث أيام وذلك ابتداءً من صباح غد الجمعة، وحتى صباح يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.



ومن جانبه أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد أعدت التحويلات المروريه اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي.



أولا.. اثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط، وسيتم غلق طريق الفيوم أمام حركه سير المركبات في هذا الاتجاه تحديدا من أمام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابه أحمس على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الاخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركه السير الأصلية في هذا الاتجاه.



كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحة الدوران المشار إليها ثم إستكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الاعمال بكباري المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي لطريق الفيوم( القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية ) من خلال السير بفتحة الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الاعمال.



وأوضحت الإدارة أنه فيما يخص حركه سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير (اجباري يمينا ) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقه التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الاعمال بكباري المشاة ثم العودة مره اخرى للاتجاه الأصلي ( طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ).



ثانيا.. أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه طريق الفيوم، فسوف يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من امام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم إستكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطئ والعودة مره اخرى للاتجاه الأصلي بطريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم، بعد تجاوز مواقع أعمال كباري المشاة.



ثالثًا.. حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية وميدان النصر وشارع الأهرام تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.



وأشارت ان الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل حركه سير المركبات في بدايه ونهاية التحويلة المرورية في الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفوريه بالإضافة الى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الأمن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير والحفاظ على أمن وسلامه المواطنين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعه الحالة المرورية اثناء الاعمال لتيسير الحركة المرورية.