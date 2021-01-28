بنى سويف يضم لاعب النجوم السابق بالقسم الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف ضم محمد ابو شعيشع لصفوف الفريق الكروى الاول بفترة الانتقالات الشتوية فى صفقة انتقال حر بدوري القسم الثاني.

وجاء ضم ' شعيشع ' لصفوف بنى سويف بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول .

ووقّع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف فى حضور أحمد سيف النصر ومحمد محمد عبد اللطيف المشرفين على الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق وأحمد ماهر المدير الإدارى لبنى سويف .

ولعب محمد ابو شعيشع بصفوف أندية الترسانة والنصر والمقاولون العرب والمصري والشرق والغزوة بالمملكة العربية السعودية ونجوم المستقبل .
ويجيد اللاعب المشاركة بمركزى الظهير الأيمن وخط الوسط .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية احمد عويس قمحه لاعب الفيوم وشارك بمباراة بنى سويف الماضية أمام ديروط بملعب ديروط .

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