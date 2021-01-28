بنى سويف يضم لاعب النجوم السابق بالقسم الثاني



ووقّع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف فى حضور أحمد سيف النصر ومحمد محمد عبد اللطيف المشرفين على الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق وأحمد ماهر المدير الإدارى لبنى سويف .



ولعب محمد ابو شعيشع بصفوف أندية الترسانة والنصر والمقاولون العرب والمصري والشرق والغزوة بالمملكة العربية السعودية ونجوم المستقبل .

ويجيد اللاعب المشاركة بمركزى الظهير الأيمن وخط الوسط .



وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية احمد عويس قمحه لاعب الفيوم وشارك بمباراة بنى سويف الماضية أمام ديروط بملعب ديروط .





اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف ضم محمد ابو شعيشع لصفوف الفريق الكروى الاول بفترة الانتقالات الشتوية فى صفقة انتقال حر بدوري القسم الثاني.وجاء ضم ' شعيشع ' لصفوف بنى سويف بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول .