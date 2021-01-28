باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كلمته الأخيرة حول عودة نجم الفريق مرة أخرى بالانتقالات الشتوية الحالية.

وكان أيمن حفني لاعب الزمالك ومصر المقاصة السابق، أعلن من خلال موقع التواصل الاجتماعي، رغبته في ارتداء قميص الفارس الأبيض مرة من أجل إعلان اعتزاله بين صفوفه.

وأبدى باتشيكو، رفضه فكرة أيمن حفني نجم الفريق السابق إلى صفوفه مرة أخرى، خاصةً أنه ليس بحاجة إلى خدماته الفنية.

وأوضح المدير الفني، أنه في حال عودة حفني كنوع من التكريم له وتحقيق حلمه، فلا مانع في ذلك ولكنه لن يدفع به في المباريات.

وجاء رفض باتشيكو عودة اللاعب، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، ووجود عدد كبير من العناصر في مركزه والتي يعتمد عليها بشكل أساسي.

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