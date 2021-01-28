مفكر روسي: الطبقات الوسطى في أمريكا لن تسمح بعودة الظاهرة الترمبية من جديد

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قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إنه رغم كل شيء فأن أمريكا لن تنهار، والقيم الديمقراطية في امريكا ربما تنهار مثلما حدث في 2011.



وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أمريكا ريما تشهد قريبا نوعا من الفوضى، لكنها الفوضى الخلاقة، مؤكدا أن ترمب ظاهرة وقتية لن يعود مرة أخرى، حيث أنه وعد بالكثير لكنه لم ينفذ كل ما وعد به.



وأوضح أن الطبقات الوسطى في أمريكا لن تسمح بعودة الظاهرة الترمبية من جديد، منوها بأن ترمب ليس فاشيا أو عنصريا ولكن يمكن اعتباره شخصا شعبويا، لافتًا إلى أن الزمن سيحكم على ترمب لكن ذلك مرهون بمن يكون في سدة الحكم، العلاقات الروسية الأمريكية ليست في احسن حالاتها ولم تتغير قليلا



وأشار إلى أن البعض يوكد أن أمريكا والغرب يريدان أن تختفي روسيا، وبايدن ومن معه بن يكونوا الحل الامثل لروسيا، مضيفا أن السلام البارد هو الذي يسيطر على العلاقات الروسية الأمريكية، حيث أنها لا تختلف كثيرا عن العلاقات الصينية الأمريكية.



وأكد أن بايدن سيواجه روسيا بصورة أكبر مما واجهها بها ترمب، منوها بأن العالم الآن أحادي القطب وهذه مشكلة.

