خسائر المراكز المدينة بأسهم الشركات الأميركية تتجاوز 70 مليار دولار منذ بداية العام

أظهرت بيانات من شركة أورتكس للتحليلات الخميس 28 يناير أن مستثمري سوق الأسهم الأميركية يجثمون فوق خسائر تقدر بنحو 70.87 مليار دولار منذ بداية العام في رهاناتهم ضد شركات أميركية عقب ارتفاعات هائلة في أسعار بعض الأسهم ذات المراكز المدينة الكثيفة.





قفزت بعض الأسهم مثل سهم شركة GameStop لبيع ألعاب الفيديو أكثر من ألف بالمئة على مدى الأسبوع الأخير، مدفوعة في الأساس بمستثمرين أفراد يتداولون عبر تطبيقات الإنترنت ويتبادلون النصائح على منتديات التواصل الاجتماعي.





اضطرت مثل تلك المكاسب الباعة على المكشوف لإعادة شراء الأسهم من أجل تغطية خسائر محتملة.





وتضخمت تلك التحركات مع شراء مزيد من المستثمرين الأفراد في الأسهم.





وتُظهر بيانات أورتكس أنه حتى أمس الأربعاء، كانت توجد مراكز مدينة خاسرة في أكثر من خمسة آلاف شركة أميركية.





وتفيد تقديرات الشركة أن تكوين مراكز مدينة في GameStop ربما بلغت تكلفته 1.03 مليار دولار منذ بداية السنة، في حين بلغت خسائر أصحاب المراكز المدينة في شركة بد باث أند بيوند 600 مليون دولار.





وامتدت المعركة بين المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.





فقد ارتفعت أسهم شركتي وبجت ومجموعة تاسال الأستراليتين- وهما من الأسهم ذات المراكز المدينة الكثيفة - أكثر من خمسة بالمئة اليوم، رغم تراجع المؤشر العام للسوق.





استهدف المستثمرون الأفراد كذلك بعض الأسماء الأوروبية ذات المراكز المدينة الأكبر في السوق مثل بيرسون وسينوُرلد، لكن بخسائر أقل كثيرا مما في الولايات المتحدة.





تفيد بيانات أورتكس أن خسائر أصحاب المراكز المدينة في بيرسون بلغت حوالي 208 ملايين دولار، تليها نوكيا بنحو 205 ملايين دولار.