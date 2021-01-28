إحباط ترويج 23 ألف قرص مخدر ومنشطات مهربة جمركياً بالجيزة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 22570 قرص أدوية مخدرة "مختلفة الأنواع" خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية، 385 قرص منشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.





وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.