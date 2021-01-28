مصطفى بكري يكشف تفاصيل وفاة مهندسة دهسا على يد نجل رجل أعمال شهير

الخميس 28/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بسبب حادث ترك ردود أفعال كبيرة في الشارع المصري مهندسة تبلغ من العمر 43 عاما، لقيت مصرعها دهسا أسفل سيارة كانت تسير بسرعة جنونية وفي عكس الاتجاه.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن السيدة تبلغ من العمر 43 سنة تدعى "ماي جايد إسكندر"، كانت عائدة من مهمة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأثناء عودتها للفندق دهستها التي كان يقودها حسب شهود نجل رجل أعمال شهير.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الشهود قالوا أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها هذا الشاب في حوادث مماثلة.
وختم أن النيابة قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدا أن الثقة كبيرة في القضاء المصري والنيابة العامة لتحقيق العدالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يكافئ نجمه "المتألق" قبل المونديال

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يسحق المقاصة بالأربعة ويعود لصدارة الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الخميس.. نجل جمال عبدالناصر ضيف مصطفى بكرى في "حقائق وأسرار"

إبراهيم البحراوي: "أبوالعينين" تصدى للإسرائيليين في البرلمان الأورومتوسطي

مصرع طفلة خلال عبورها الطريق في المنيب

"بكري" يناشد رئيس الوزراء التدخل لإنهاء أزمة التعيينات: "الشباب بيغلي"

بكري ناعيًا نجل حاكم الشارقة: ستبقى ذكراه في قلوبنا جميعا

مصطفى بكري ناعيا نجل مايا مرسي: مصر كلها كانت حاضرة العزاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

09:01 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات