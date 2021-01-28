أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها على "فيسبوك".

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة على مناطق من (المنوفية- الشرقية) على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية) على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الجمعة امطار الارصاد

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ 42 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يسحق المقاصة بالأربعة ويعود لصدارة الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

الأهلي يكافئ نجمه "المتألق" قبل المونديال

منذ ساعة و 15 دقيقة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

09:01 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات