تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أبدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه الشديد عقب استبداله في مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة.

وفي الدقيقة ٦٣ قرر باتشيكو استبدال زيزو والدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا بديلا له.

وفور تغييره أبدى زيزو غضبه الشديد بعد استبداله حيث غادر ملعب المباراة وغادر أرضية الملعب باتجاه غرف خلع الملابس.

ويواجه الزمالك ضيفه مصر المقاصة على ستاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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