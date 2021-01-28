وزير قطاع الاعمال: أول 100 سيارة من نصر A70 ستكون في الأسواق نهاية 2021

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن كان سعيدًا جدًا بأول سيارة قام والدها بشرائها من شركة النصر للسيارات في عام 1963 وكانت هذه السيارة من نوع "1300"، وبعدها قام بشراء سيارة128،لافتَا إلى أن شركة النصر للسيارات لديها تاريخ حافل في انتاج السيارات.



وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن شركة النصر للسيارات أنتجت 384 ألف سيارة صغيرة، خلاف الأتوبيسات،مشيرًا إلى أن الشركة توقفت في عام 2006 بسبب تقادم الإنتاج، وفي عام 2016 رجعت رمة اخرى.



وولفت إلىان سيارة نصرA70، من المتوقع ان تتوجد في السوق في الربع الاول من 2022، معقبًا: "أول 100 سيارة من النصر الكهربائية ستكون في الأسواق نهاية 2021 او الربع الاول من 2022

