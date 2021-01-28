مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 إثر تسرب مواد كيميائية بمدينة أمريكية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 إثر تسرب مواد كيميائية قرب مدينة أتلانتا الأمريكية.

فيما أكدت مصادر، أن الحادث وقع نتيجة سرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن بشمال شرق ولاية جورجيا الأمريكية.

وتوفي 5 أشخاص في مصنع جينزفيل قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي واحد في غرفة الطوارئ.

وقال زاك براكيت، مسؤول خدمات الإطفاء في مقاطعة هول، خلال مؤتمر صحفي: "لدينا حاليا خمس وفيات تم تأكيدها في مكان الحادث""، مشيرا إلى أن رجال الطوارئ استجابوا للتسرب في مصنع "برايم باك فودز" بعد العاشرة صباحا مباشرة.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة للصحفيين: هناك "حاليا 5 وفيات مؤكدة في مكان الحادث من تسرب النيتروجين السائل الذي لم يعرف سببه، وتم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، 3 منهم في العناية المركزة".

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