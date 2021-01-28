زادت بنسبة 41%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية في القاهرة

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تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا للمحافظات، وتسعى إلى تنميتها في مختلف المجالات، من خلال إقامة مشروعات قومية كبرى، وأخرى تنموية، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتلك المحافظات.



واستحدثت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طرقا جديدة في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات كافة، من خلال إشراك المواطنين، في وضع تلك الخطط، تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وحتى تضمن أن تكون المشروعات والخدمات التي تشملها تلك الخطط مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية، بدلا من أن تغرد بعيدا عن آمال وطموحات المواطنين.



وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» فى محافظة القاهرة، للعام المالي 2020 - 2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف فى الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 - 2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجنى ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقى للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتعزيز الريادة المصرية.



وأكدت السعيد أن إطلاق «خطة المواطن»، يأتى فى إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركى الذى تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.



وجاءت «خطة المواطن الاستثمارية» بمحافظة القاهرة على النحو التالى:



- يصل عدد المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة إلى 772 مشروعًا.



- قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة، بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 46.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019 2020.



- تمثل الاستثمارات العامة الموجهة للقاهرة 18% من الاستثمارات العامة الموزعة.



- تصل نسبة النمو فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة إلى 49.2%.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 2020 - 2021، فتكون على النحو التالى:



- توجيه استثمارات بقيمة 10.9 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، بنسبة 23.5%.



- تبلغ استثمارات قطاع النقل 11.8 مليار جنيه، بنسبة 25.3%.



- تبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعى 4.5 مليار جنيه، بنسبة 9.7%.



- تبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.4 مليار جنيه، بنسبة 7.3%.



- تبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى 3.4 مليار جنيه، بنسبة 7.2%.



- تبلغ استثمارات القطاعات الأخرى 12.5 مليار جنيه، بنسبة 26.9%.



وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة فى خطة 2020 - 2021، تتمثل فى توجيه نحو 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توجيه 244.1 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، وفى قطاع التعليم قبل الجامعى تتمثل أهم المستهدفات التنموية فى إنشاء 173 مدرسة بإجمالى 3412 فصلا.



وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية أخرى، موضحا أن حجم الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 15.5 مليار جنيه، وأن الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



كما أشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذى يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة، لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين، وتبلغ الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بخطة عام 2020 - 2021 نحو 12.3 مليار جنيه.



وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة إلى أهم مشروعات قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى بخطة عام 2020 - 2021، المتمثلة فى استكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، استكمال تجهيزات الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات الحكومية، شراء ألات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى، إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية.



جدير بالذكر، أن خطة المواطن تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 - 2021، على المستوى القومى، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل النمو الحقيقى، ومعدل البطالة، وعدد المشتغلين، وغيرها، فضلا عن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة فى خطة العام المالى 2020 - 2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة.