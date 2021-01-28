7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

الخميس 28/يناير/2021 - 08:59 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد مفاوضات جادة بين مسئولي ريال مدريد الإسباني بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن زيدان يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2022 وعقب كل هزيمة للفريق يزداد الجدل عن مستقبله  لكن إدارة الملكي قررت الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي من أجل التقييم واتخاذ القرار المناسب.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة زيدان لا تتوقف عن النمو، حيث كان بوكيتينو المرشح الأوفر حظًا لكن تولى قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي مما أبعده عن قائمة المرشحين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الحالي يعتبر كلا من الإيطالي ماسيمليانو أليجري و الألماني ناجلسمان يعتبران من الأسماء  باعتبارهما من أكثر البدائل المتاحة  لكنهما ليسا الوحيدين في قائمة بدلاء زيدان والتي تضم أيضًا الإيطالي ماوريسيو ساري والفرنسيين لوران بلان وأرسين فينجر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على المستوى المحلي في إسبانيا يُعتبر راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب من أبرز المرشحين بالإضافة إلى جوتي.

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