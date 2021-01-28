حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لمحمد هاني لاعب المارد الأحمر عقب خروجه مصابا الثلاثاء الماضي من مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

حقيقة استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي المشاركة في مونديال العالم للأندية

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن استبدال محمد هاني لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي: "فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه".

وقال الإعلامى أحمد شوبير أنه حال استبعاد محمد هانى الظهير من رحلة المونديال بسبب الإصابة سوف يكون رامى ربيعة بديلا له لإجادته اللعب فى الجبهة اليمنى.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أولى مبارياته ببطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

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