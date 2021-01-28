الصحة اللبنانية: السيسي يقف إلى جانب بيروت في أصعب الأوقات

Advertisements

وجه الدكتور فادي سنان، مدير عام وزارة الصحة اللبنانية، التحية للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة، وجامعة الدول العربية على المساعدات التي وصلت لبنان اليوم.



وأشار "سنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن لبنان كانت في امس الحاجة لهذه المساعدات، وخاصة ألبان الأطفال حيث أنهم يواجهون أزمة في استيراد الألبان بسبب نقص الدولار، مطالبا الدول الصديقة أن يقدموا مساعدات إلى لبنان.



وثمن جهود الرئيس السيسي في دعم لبنان، مشيرا إلى أنه يقف دائما لمساندة بيروت في الأوقات الصعبة، واصفا مصر بالشقيقة الكبرى، وأم الدنيا، معلقا: "لبنان كان في أمس الحاجة إلى المساعدات المصرية".

