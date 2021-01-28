غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة 3 أيام

تعلن محافظه الجيزة، أنه في إطار الإعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاة التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم امام مدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية و بوابه خوفو بحدائق الاهرام وبوابه احمس بحدائق الاهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم، والذي يتم تنفيذها تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فانه سيتم البدء في رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بعدد 3 كباري مشاه بالمواقع المشار اليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبري.





وتشير محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين( كل اتجاه على حدا ) لمده ثلاث أيام وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 29/1/2021 وحتى صباح يوم الاحد الموافق 31 /1 /2021 علي ان تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.





ومن جانبه أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قد اعدت التحويلات المروريه اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:-





أولا- (اثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط) سيتم غلق طريق الفيوم امام حركه سير المركبات في هذا الاتجاه تحديدا من امام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابه احمس على ان يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية الى الاتجاه الاخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركه السير الأصلية في هذا الاتجاه .





كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار اليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال بـ كباري المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي لطريق الفيوم( القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية ) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.





وأوضح أنه فيما يخص حركه سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير (اجباري يمينا ) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقه التجنيد وحدائق الاهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الاعمال بكباري المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي ( طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ).





ثانيا- (اثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم) فسوف يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من امام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية على ان يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الاهرام الى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الاهرام بالطريق البطيء والعودة مره أخرى للاتجاه الأصلي بطريق الفيوم ( القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم ) بعد تجاوز مواقع اعمال كباري المشاة.