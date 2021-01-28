وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا بمستشفيات القليوبية

الخميس 28/يناير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهد مستشفيات القليوبية، اليوم الخميس، وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، داخل مستشفيات قها للحجر الصحي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها.

وقال مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن المستشفى شهد اليوم وفاة ثلاثة حالات مصابين بفيروس كورونا، موضحا أن المتوفين هم: "ناصر.س.ح.ع" 67 عامًا، من قرية كفر أبوذكري التابعة لمركز بنها، و"إلهام.ا.م" من قرية نقباس التابعة لمركز بنها، و"رجب.ع.ع" 65 عاما، من قرية أنياي التابعة لمركز طوخ.

وأضاف المصدر، أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم الخميس، بلغ 44 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وفاة حالتين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كانا محتجزين بالعناية المركزة، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية اصابتهما بالفيروس

وأشار المصدر، أن الحالتين أحدهما لشخص يبلغ من العمر71 عامًا، مقيم بمدينة بنها، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 74عامًا، مقيمة بمدينة بنها، منوهًا إلي ان الحالتين أحدهما محجوز من تاريخ 11 والأخرى من تاريخ 23 من الشهر الجاري حتى وفاتهم المنية.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ ربع ساعة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 23 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الأهلي يكافئ نجمه "المتألق" قبل المونديال

منذ ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

08:01 م

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

09:01 م

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات