مينا مسعود: "مصر في السبعينيات كانت المركز الثالث في السينما بعد هوليوود"

الخميس 28/يناير/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
حوار مصطفى فكيه_تصوير ياسمين عليوة
كشف الفنان العالمي مينا مسعود، عن تحضيراته واستعداداته لفيلمه الجديد "في عز الضهر" وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقيم أحد الفنادق بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي،ميرنا نور الدين، ومحمود حجازي، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.

وقال مينا مسعود، أنه يحاول من تحسين نطلق اللغة العربية حتى لا يشعر المشاهد بضعفه في جزء من الشخصية، قائلاُ:" انا شغال عليها دلوقتي جامد جدا وانشاء الله تتحسن".

وأضاف "مسعود" أن مصر في السبعينيات كانت المركز الثالث في السينما بعد هوليوود، وأنه يفكر العالم بالسينما المصرية من جديد وأنه يعتقد أن فيلم "في عز الضهر" سيساعد في ذلك الأمر.

وأشار "مسعود" بأنه يشاهد الأعمال المصرية قبل الأمريكية منذ طفولة، قائلاَ:" لما هاجرنا كندا في طفولتي كنت بتفرج على الأعمال المصري من مسرحيات، أفلام، ومسلسلات، بسبب عدم اتقاني للغة الانجليزية".

ولفت مينا مسعود الانتباه الى أنه كان يشاهد "عبدالحليم"، رشدي أباظة، نور الشريف، عادل إمام، يسرا، ومن الجيل الجديد أحمد السقا ومنى زكي

في سياق متصل، يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.

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مينا مسعود فيلم في عز الظهر النجم العالمي مينا مسعود

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