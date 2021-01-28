تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39.9 مليار دولار في عام 2020

قفزت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 19.3% خلال عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 24.16 مليار ريال (6.44 مليار دولار) عن العام السابق.

ووصل إجمالي تحويلات الوافدين من المملكة، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019.

وسجلت تحويلات الوافدين بالسعودية في عام 2020 أعلى مستوى في 4 أعوام؛ منذ أن بلغت 151.9 مليار ريال (40.51 مليار دولار) في عام 2016، يليها عام 2017 بإجمالي 141.66 مليار ريال (37.78 مليار دولار)، ثم في 2018 بقيمة 136.43 مليار ريال (36.38 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الوافدين من السعودية خلال العام 2020 على الرغم من تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على سوق العمل، علما بأن المملكة من أكبر دول العالم اعتماد على العمالة الأجنبية بما يناهز 10 ملايين وافد، يستحوذون على نحو 75% من إجمالي المشتغلين بالمملكة والبالغ عددهم 13 مليون مشتغلا.

وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2020، ارتفعت تحويلات الوافدين بالسعودية بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار)، مقابل 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار) في الربع ذاته من العام السابق.

وانخفضت التحويلات 3.3% بالربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع قيمة التحويلات في الربع السابق والبالغة 40.81 مليار ريال (10.88 مليار دولار).

وزادت تحويلات الوافدين خلال شهر ديسمبر بنسبة 16.1% على أساس سنوي، إلى 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار) مسجلة أعلى مستوى منذ شهر يوليو عندما بلغت خلاله 15.21 مليار ريال (4.06 مليار دولار)، علما بأنها بلغت 11.56 مليار ريال (3.08 مليار دولار) في ديسمبر من عام 2019.

تحويلات السعوديين ..

وبالنسبة لتحويلات السعوديين، سجلت انخفاضا نسبته 16.4% خلال عام 2020 على أساس سنوي، إلى 48.57 مليار ريال (19.95 مليار دولار)، مقابل 58.09 مليار ريال (15.49 مليار دولار) في العام 2019.

وتراجعت التحويلات في ديسمبر 3.3% إلى 4.79 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، مقارنة مع 4.96 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق.