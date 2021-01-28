بكري يطالب المسئولين بسرعة التدخل للإفراج عن 38 مصريًا محتجزين في ليبيا (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك 38 مواطنًا مصريًا من محافظة قنا محتجزين في الأراضي الليبية.



وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصدر ليبي أكد اليوم اختطاف 8 مصريًا في محيط بني وليد غرب ليبيا، مشيرا إلى أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.



قال المصدر الليبى إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنهم ينحدرون من محافظة قنا.



وكشف عن صدور بيان اليوم طالب فيه أحد عناصر العصابات الإجرامية من أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم.



وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية وجهاز المخابرات العامة المصرية، السعي إلى تحرير الرهائن مع ممارسة كل أنواع التواصل حتى يتم الإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا.

