"الأرصاد" تحذر من هذه الظاهرة في صباح الغد

الخميس 28/يناير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة لغد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة ومعدلات رطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي شمال البلاد علي سطح الأرض يتزامن معه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومعتدل علي جنوب الصعيد فيما يكون مائل للدفء علي جنوب سيناء.

وليلا تتوقع، أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد وبارد على جنوب سيناء، فيما يكون صقيع علي المزروعات في وسط سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة علي فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من (الشرقية-المنوفية) علي فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم-مطروح-الإسكندرية-دمياط-العريش-رفح-بورسعيد-الدقهلية-البحيرة-كفر الشيخ-الغربية) علي فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشيطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ٣ أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية الي جنوبية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

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