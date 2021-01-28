أسامة الأزهري يعلن عن إصدار 6 مؤلفات جديدة من وحي جمهرة أعلام الأزهر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن إصدار 6 سلاسل مؤلفات جديدة من وحي موسوعة جمهرة أعلام الأزهر الشريف.

وقال الأزهري في بيان له: لقد كان مما امتن الله تعالى به: أن وفّق وأعان لإخراج: (جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين: الرابعَ عشر والخامسَ عشر الهجريين)، أو (جمهرة الأزهريين الكبرى).. فجاءت بفضل الله تعالى حاويةً لعجائب أخبار الأزهريين وتراجِمهم، وافيةً بالدَّيْن المعلَّق في رقابنا من الوفاء للأزهر ورجاله، وإحياءِ أخبارهم ومآثرهم، وإشاعةِ فضائلهم، تمهيدًا للكشف عن مناهجهم وعلومهم ومعارفهم وأحوالهم، في حمل مواريث النبوة، والسيرِ إلى الله جل جلاله.

وأضاف أن عددا من الباحثين نهض للكتابة حول هذه الجمهرة فنشأت سلسلة كتابات عرفت بـ(من وحي جمهرة أعلام الأزهر الشريف)، وقد كان صدر منها الإصدار الأول وهو (جمهرة الأزهريين الوسطى)، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، والتي اختصر فيها المجلدات العشر في مجلد واحد من القطع الكبير.

وأعلن اليوم عن صدور الأعداد من الثاني حتى السادس، من هذه السلسة، وهي كالتالي:
2- جمهرة الأزهريين الصغرى، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، اختصر فيها (الجمهرة الوسطى) وفيها زيادة أكثر من (خمسين) ترجمة على (الوسطى) و(الكبرى).
3- جمهرة الأزهريين في شطورة، للكاتب والباحث الأستاذ حسين القاضي، ترجم فيها لأكثر من مئة أزهري من قرية العلم والعلماء (شَطّورة) التابعة لمحافظة سوهاج في مصر.
4- جمهرة الأزهريين في المنيا، للباحث الأستاذ أحمد إبراهيم المنياوي، ترجم فيها لحوالي مئة وخمسين عالما وعَلَمًا أزهريا من محافظة المنيا.
5- قيمة الوطن في ضوء سير أعلام الأزهر الشريف، للدكتور إبراهيم شعبان المرشدي، وهي دراسة تأصيلية تاريخية من خلال سير الأعلام من الأزهريين المترجمين في الجمهرة وتفكيك لبعض مقولات جماعات التطرف والتكفير الخاصة بفكرة الوطن.
6- مشاهد الجلال، للباحث الأستاذ أحمد إبراهيم المنياوي، استوعب فيه المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف من (الجمهرة الكبرى) وزاد عددًا من المواقف الأخرى.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه لا تزال الأعمال مستمرةً حول هذا الكتاب.

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