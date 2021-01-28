بتر قدم أمين شرطة في حادث إنقلاب دراجة بخارية ببني سويف

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أصيب أمين شرطة، ببتر بالقدم إثر حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الخميس، نتيجة إنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" كان يستقلها بطريق المنطقة الصناعية بكوم أبواراضي، التابعة لمركز الواسطى.



وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" كان يستقلها بطريق المنطقة الصناعية بكوم أبواراضي، التابعة لمركز الواسطى، نتج عنه إصابة قائد الدراجة.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تبين أنه يدعى "محمد عبدالستار احمد الجنوي" 39 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز أطفيح محافظة الجيزة، مصاب ببتر في القدم اليسرى وجروح وسحاجات بالجسم.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

