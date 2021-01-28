استشاري نفسي: المجتمع المصري ذكوري ويضغط على المرأة كثيرا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتور سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن المجتمع المصري ذكوري ويضغط على المرأة كثيرًا ويطالبها بتحمل الزوج النرجسي، معقبة:" ممكن تتحمل، بس لازم تعبر عن المشاكل التي تتعرض لها".

وأضافت "الشيخ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الترابط الأسري الذي كان متواجد في الماضي قل بصورة كبيرة، بسبب انشغال الأب والأم في العمل، مشددة على ضرورة تحديد توقيت معين لتجميع كل أفراد الأسرة، لزيادة الترابط الأسري.

وشددت على ضرورة أعداد تقييم للمدرسيين للتعرف على شخصيتهم لأن من شأن هذا أن ينعكس على الأبناء بصورة كبيرة في المستقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ ربع ساعة

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ ساعتين

الأهلي يكافئ نجمه "المتألق" قبل المونديال

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 23 ساعة

7 مدربين مرشحون لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مدرب صن داونز يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على صفات الرجل النرجسي

عاجل - السعودية| أمير القصيم يطالب الجميع بتحمل مسؤولياته لمواجهة التفكك الأسري

منال لاشين تكتب: أزمة الفقه الذكوري فى الميراث

"بيت العائلة" يختتم دورة تدريبية لتفعيل دور الأب في تقوية الترابط الأسري

شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

استشاري تربوي: السوشيال ميديا أحدثت زلزالًا في التعامل بين الناس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

07:29 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

08:01 م

حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مونديال الأندية

09:01 م

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات